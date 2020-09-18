Глава Мінфіну назвав причину зменшення видатків на субсидії

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підвищення соціальних виплат призведе до падіння необхідності у субсидіях

Зменшення видатків на житлові субсидії в проекті держбюджету на 2021 рік викликано падінням потреби людей. Це розрахунки Мінфіну.

Про це журналістам сказав міністр фінансів Сергій Марченко після представлення проекту бюджету в Раді, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, "субсидії рахуються відповідно до можливостей громадян їх отримувати".

"Ми зараз збільшуємо суттєво розмір прожиткового мінімуму, мінімальних заробітних плат, що дозволить нам в умовах, коли ціни на енергоносії є досить низькими, порівняно з попередніми роками, очікувати, що буде економія на субсидіях", - сказав він.

Марченко заявив, що "це просто розрахунки".

Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав у проекті державного бюджету на 2021 рік видатки на субсидії суму 36,6 млрд грн. Це на 6,9% (на 2,7 млрд грн) менше, ніж у 2020 році (39,3 млрд грн).

Згідно з проектом бюджету, прожитковий мінімум зросте у 2021 році на 9,3% - з 2189 до 2393 гривень. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 гривень.