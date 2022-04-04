Глава Минфина Германии предложил прекратить торговлю с Россией, кроме газа

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Евросоюз должен работать над тем, чтобы разорвать все экономические связи с Россией из-за ее "преступной войны" в Украине. Но он поставил под сомнение немедленное эмбарго на импорт российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы имеем дело с преступной войной", - сказал Линднер в Брюсселе перед переговорами со своими коллегами из ЕС. - Очевидно, что мы должны как можно быстрее прекратить все экономические связи с Россией. Газ не может быть заменен в краткосрочной перспективе".

Он сказал, что рассматриваются все варианты и что всеобъемлющий запрет на весь импорт энергоносителей из России нанесет больший экономический ущерб государствам-членам ЕС, чем России.

Поэтому ЕС должен отдельно рассмотреть возможность запрета нефти, угля или газа, которые могут замещаться с разной скоростью.