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Глава Мінфіну Німеччини запропонував припинити торгівлю з Росією, крім газу

Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Євросоюз повинен працювати над тим, щоб розірвати всі економічні зв'язки з Росією через її "злочинну війну" в Україні. Але він поставив під сумнів негайне ембарго на імпорт російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми маємо справу зі злочинною війною", - сказав Лінднер в Брюсселі перед переговорами зі своїми колегами з ЄС. - Очевидно, що ми повинні якнайшвидше припинити всі економічні зв'язки з Росією. Газ не може бути замінений в короткостроковій перспективі".

Він сказав, що розглядаються всі варіанти і що всеосяжна заборона на весь імпорт енергоносіїв з Росії завдасть більшого економічного збитку державам-членам ЄС, ніж Росії.

Тому ЄС повинен окремо розглянути можливість заборони нафти, вугілля або газу, які можуть заміщатися з різною швидкістю.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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