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Глава Минфина Германии подтвердил возможность передачи Украине замороженных активов России

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Идея передачи замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины активно обсуждает в G7 и Евросоюзе. Министр финансов Германии Кристиан Линднер открыт для этой идеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Линднера изданию Corriere della Sera.

"Я политически открыт для идеи конфискации валютных резервов российского центрального банка", - сказал он.

По его словам, об этом уже говоря на "Большой семерке" и в Европейском союзе, "предложения на столе".

"Что касается частных активов, нам придется посмотреть, что можно сделать с точки зрения закона. Даже если мы имеем дело с российскими олигархами, мы должны уважать верховенство закона", - добавил он.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз должен рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов. Деньги должны оплатить расходы на восстановление Украины после войны.

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Германия