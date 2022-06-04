ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава Минфина Германии планирует посетить Киев

Новина українською →
Киев, Суббота 04 июня 2022 04:19
Глава Минфина Германии планирует посетить Киев Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр финансов Германии Кристиан Линднер намерен совершить визит в Киев. Глава Минфина ранее получил приглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Конкретную дату визита Линднер не озвучил.

"Мой коллега, министр финансов Украины во время недавнего разговора сказал, что для них было бы полезно, если бы я как глава Минфина и действующий председатель министров финансов G7 имел бы возможность посетить Киев", - заявил он.

В то же время Линднер не стал комментировать, должен ли канцлер Германии Олаф Шольц принять приглашение, озвученное ранее председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

"Что сейчас делать канцлеру, решать ему", - сказал министр.

Ранее Линднер сообщил, что Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в ​​размере около одного миллиарда евро. Средства планируется направить на поддержку работоспособности государственной системы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине