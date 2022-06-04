Глава Мінфіну Німеччини планує відвідати Київ

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер має намір здійснити візит до Києва. Глава Мінфіну раніше отримав запрошення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Конкретну дату візиту Лінднер не озвучив.

"Мій колега, міністр фінансів України під час нещодавньої розмови сказав, що для них було б корисно, якби я як глава Мінфіну і чинний голова міністрів фінансів G7 мав би можливість відвідати Київ", - заявив він.

Водночас Лінднер не став коментувати, чи повинен канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняти запрошення, озвучене раніше головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

"Що зараз робити канцлеру, вирішувати йому", - сказав міністр.

Раніше Лінднер повідомив, що Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою у розмірі близько одного мільярда євро. Кошти планується направити на підтримку працездатності державної системи.

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