Глава Минфина Франции гарантировал эмбарго ЕС на российскую нефть в течение нескольких недель

По его словам, эмбарго на нефть это "скорее вопрос недель, чем месяцев".

"Президент республики (Эмманюэль Макрон, - ред.) неоднократно заявлял, что санкции необходимо усилить", - сказал Ле Мэр, имея в виду "импорт угля и импорт нефти", которые в конечном итоге могут быть сокращены.

"Он не предложил газ, потому что мы знаем, что для определенного числа европейских государств вся их экономическая деятельность просто остановилась бы", - добавил министр.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.