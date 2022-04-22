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Глава Минфина Франции гарантировал эмбарго ЕС на российскую нефть в течение нескольких недель

Фото: министр финансов Франции Брюно Ле Мэр (flickr.com)
Автор: Александр Белоус

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр гарантирует, что Европейский Союз вскоре одобрит эмбарго на российскую нефть. Вопрос о запрете импорта газа пока не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра BFMTV.

По его словам, эмбарго на нефть это "скорее вопрос недель, чем месяцев".

"Президент республики (Эмманюэль Макрон, - ред.) неоднократно заявлял, что санкции необходимо усилить", - сказал Ле Мэр, имея в виду "импорт угля и импорт нефти", которые в конечном итоге могут быть сокращены.

"Он не предложил газ, потому что мы знаем, что для определенного числа европейских государств вся их экономическая деятельность просто остановилась бы", - добавил министр.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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