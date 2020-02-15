Глава Міненерго США вважає, що РФ не зможе сама добудувати "Північний потік -2"

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Ден Бруйетт заявив, що російська сторона не зможе своїми силами завершити будівництво

Міністр енергетики США Ден Бруйетт заявив, що російська сторона не зможе своїми силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2". З таким твердженням виступив у суботу в інтерв'ю агентству Bloomberg на полях Мюнхенської конференції з безпеки міністр енергетики США Ден Бруйетт.

"Вони не зможуть ... Їм загрожує дуже тривала затримка, бо у Росії немає відповідних технологій ... Якщо вони розроблять її, ми подивимося, що ми зможемо зробити", - заявив він.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 роки після введення санкцій США. У швейцарській компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2" після введення санкцій. У компанії також додали, що судна, які займалися укладанням труб газопроводу, покинули регіон робіт в Балтійському морі і готуються до роботи на іншому проекті.

На презентації "Газпрому" заявили, що запуск газопроводу "Північний потік-2" очікується в кінці 2020 року.