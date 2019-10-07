Глава Минэнерго США назвал "Северный поток-2" сокрушительным ударом по Европе

Фото: Рик Перри (wikimedia.org)

Газопровод усилит влияние России на политику Европы

Ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" станет сокрушительным ударом газовому рынку Европы. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на энергетическом форуме в Вильнюсе, сообщает Delfi.

Перри заявил, что трубопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" позволят Москве прекратить транзит газа через Украину уже к концу десятилетия.

"Северный поток-2" станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", - сказал он.

По его словам, "Северный поток-2" усилит влияние России на европейскую внешнюю политику. "Это усилит влияние России на европейскую внешнюю политику и сделает Европу более уязвимой для перебоев с поставками", - сказал Перри.

Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украина должна готовиться к прекращению транзита российского газа через территорию страны с 1 января 2020 года, поскольку Россия продолжает отказываться от совместной позиции Украины и Европейского союза по условиям газовых переговоров.

Отметим, Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году транзит российского газа по территории Украины сократится с 80 до 50 млрд кубометров. По прогнозам НБУ, в следующем году могут реализоваться несколько сценариев в негативном аспекте. Однако в базовом сценарии НБУ заложено снижение объемов транзита через Украину.