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Голова Мінекології Абрамовський може піти у відставку вже в четвер, - нардеп

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 15:07
Голова Мінекології Абрамовський може піти у відставку вже в четвер, - нардеп Фото: голова міністерства екології Роман Абрамовський (facebook.com/abramovskyy.roman)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада може проголосувати відставку голови міністерства екології Романа Абрамовського вже у четвер, 21 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави парламентської фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук.

"Ми вчора (18 жовтня, на засіданні фракції - ред.) обговорювали, що на цьому тижні може бути проголосована відставка пана Абрамовського, міністра екології ... Якщо його заява (про відставку - ред.) офіційно надійде до Верховної ради сьогодні, то в четвер (21 жовтня - ред.) ми за процедурою проголосуємо його відставку", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на своєму засіданні в п'ятницю, 15 жовтня, розглянула роботу Міністерства екології та залишився дуже незадоволений результатами. Як заявив секретар РНБО Олексій Данилов, "на превеликий жаль, міністерство на сьогоднішній день не в достатньому обсязі виконує укази президента". Тому Рада доручила прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути питання про діяльність керівників міністерства на найближчому засіданні уряду.

Як відомо, Роман Абрамовський - один з найбагатших міністрів в уряді Дениса Шмигаля. У нього є великий бізнес в "зеленій" енергетиці (зараз всі компанії офіційно оформлені на дружину). За минулий рік Абрамовський примножив свої статки на 2,1 млн грн, тепер на його рахунках - 34,2 млн.

Хмари почали згущуватися над Абрамовським давно: і президент, і Рада неодноразово виявляли невдоволення провальною роботою його відомства. Навіть наступника йому вже знайшли: серед кандидатів називають діючого заступника міністра з питань європейської інтеграції Ірину Ставчук; заступника міністра з питань цифрового розвитку Руслана Стрільця, і екс-міністра екології Остапа Семерака.

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