Глава МИД Венгрии заразился коронавирусом

Фото: Петер Сийярто (flickr.by U S Department of State)

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сдал негативный тест на коронавирус после прибытия в Бангкок (Таиланд). Однако у него нет никаких симптомов.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Как сообщается, перед вылетом из Будапешта в Азию Сийярто сдал негативный тест на COVID-19, а после прибытия в Таиланд - положительный. Он сейчас находится на самоизоляции.

Правительство Венгрии отправило два самолета в Бангкок, чтобы отвезти его и сопровождающую делегацию обратно в Будапешт. Они уедут позже в среду.

Напомним, накануне п ремьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом.

Кроме того, 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заразился коронавирусом.

Позже в пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинени подтвердили заражения коронавирусом.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Европарламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.