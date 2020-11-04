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Глава МИД Венгрии заразился коронавирусом

Среда 04 ноября 2020 14:13
Глава МИД Венгрии заразился коронавирусом
Фото: Петер Сийярто (flickr.by U S Department of State)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сдал негативный тест на коронавирус после прибытия в Бангкок (Таиланд). Однако у него нет никаких симптомов.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Как сообщается, перед вылетом из Будапешта в Азию Сийярто сдал негативный тест на COVID-19, а после прибытия в Таиланд - положительный. Он сейчас находится на самоизоляции.

Правительство Венгрии отправило два самолета в Бангкок, чтобы отвезти его и сопровождающую делегацию обратно в Будапешт. Они уедут позже в среду.

Напомним, накануне премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом.

Кроме того, 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заразился коронавирусом.

Позже в пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинени подтвердили заражения коронавирусом.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Европарламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

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