Глава МЗС Туреччини заявив, що в країні вітають російських олігархів

Російських олігархів вітають в Туреччині, але вони повинні дотримуватися міжнародного права, щоб вести будь-який бізнес. Заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо російські олігархи... або будь-які російські громадяни захочуть відвідати Туреччину, звичайно, вони можуть", - сказав Чавушоглу, відповідаючи на питання на міжнародній конференції Doha Forum.

"Якщо ви маєте на увазі, чи можуть ці олігархи вести будь-який бізнес в Туреччині, то, звичайно, якщо це законно і не суперечить міжнародному праву, я розгляну це", - сказав він, додавши: "якщо це суперечить міжнародному праву, то це вже інша історія".

Туреччина різко критикує вторгнення Росії в Україну, але принципово виступає проти санкцій, введених її союзниками по НАТО.

Дві супер'яхти, пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем, пришвартувалися до турецьких курортів. Західні уряди ввели санкції проти Абрамовича і кількох інших російських олігархів, прагнучи ізолювати президента Володимира Путіна і його союзників у зв'язку з вторгненням Москви в Україну.