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Глава МИД Турции о плане ООН по экспорту украинского зерна: удовлетворит обе стороны

Фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталья Юрченко

План ООН по вывозу зерна удовлетворит потребности Украины и России. Однако для экспорта нужно обеспечить безопасность в Черном море путем разминирования.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber7.

В Анкаре подчеркнули, что хотят решить вопрос с экспортом таким образом, чтобы это отвечало интересам сразу обеих стран.

Министр считает, что разработанный ООН план "хороший и объективный".

"Он (план, - ред.) предусматривает удовлетворение потребностей как России, так и Украины в экспорте. Реализация плана позволит поставлять на мировые рынки зерновые Украины, но до очистки района от мин невозможно создать линии безопасности", - заявил Чавушоглу.

Напомним, что Турция хочет организовать переговоры России и Украины для экспорта украинского зерна.

При этом Анкара заявляет об успехах, но в МИД Украины подчеркнули, что еще не достигли договоренностей о проведении переговоров по разблокировке портов.

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