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Глава МИД Швейцарии посетит Украину с рабочим визитом

Автор: Валерия Полищук

Вице-президент Федерального Совета, глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис посетит Украину с рабочим визитом. Он пробудет с визитом в Украине с 27 до 29 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Швейцарии в Украине.

В ходе визита глава МИД Швейцарии проведет встречи с министров иностранных дел Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Среди прочего они обсудят процесс подготовки к Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в следующем году в Лугано.

В частности, Кассис с 27 по 28 октября пробудет с визитом в Одессе, после чего отправится в Киев.

"27-29 октября вице-президент Федерального Совета, глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис совершит визит в Украину, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем "На пути в Лугано" в рамках подготовки к URC 2022", - говорится в сообщении.

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ШвейцарияВизит в Украину