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Глава МЗС Швейцарії відвідає Україну з робочим візитом

Автор: Валерія Поліщук

Віце-президент Федеральної ради, голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс відвідає Україну з робочим візитом. Він пробуде з візитом в Україні з 27 до 29 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Швейцарії в Україні.

В ході візиту глава МЗС Швейцарії проведе зустрічі з міністрів закордонних справ Дмитром Кулебою і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Серед іншого вони обговорять процес підготовки до конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться наступного року в Лугано.

Зокрема, Кассіс з 27 по 28 жовтня пробуде з візитом в Одесі, після чого відправиться до Києва.

"27-29 жовтня віце-президент Федеральної ради, глава Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс здійснить візит в Україну, щоб провести переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем "на шляху в Лугано" в рамках підготовки до URC 2022", - йдеться в повідомленні.

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ШвейцаріяВізит в Україну