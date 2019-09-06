Глава МЗС Швеції оголосила про відставку

Фото: Маргот Валльстрем (facebook com margot wallstrom)

Валльстрем займає посаду голови МЗС Швеції з 2014 року

Глава Міністерства закордонних справ Швеції Маргот Валльстрем заявила, що йде у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

За її словами, вона подає у відставку у зв'язку з тим, що хоче більше часу приділяти сім'ї.

"Я роблю це, тому що хочу більше часу проводити з чоловіком, дітьми і онуками. Це правда, що ніхто з нас не молодіє, і протягом певного часу ми віддалилися один від одного", - сказала Вальстрем.

Також вона зазначила, що багато вклала в роботу по забезпеченню безпеки Швеції.

"Я вклала все, що у мене є, в роботу по забезпеченню безпеки Швеції, поваги до неї на міжнародному рівні і визнання її в якості партнера", - зазначила вона.

Валльстрем вже повідомила прем'єру Стефану Левену про свій намір. Левен у свою чергу заявив, що вже у вівторок, 9 вересня. підніме питання про її наступника.

"Я йду з уряду, але не відмовляюся від переконань. За рівність і рівноправність. За демократію, свободу і мир. За без'ядерний світ", - сказала вона.

Зазначимо, Валльстрем займає посаду голови МЗС Швеції з 2014 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що влада Швеції у зв'язку з нарощуванням військової присутності Росії в Балтійському морі хочуть ввести новий податок для банків, який дозволить поповнити скарбницю коштами для оборони країни.

Крім того, Збройні сили Швеції перекинули на острів Готланд в Балтійському морі елементи нової системи ППО.