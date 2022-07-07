Глава МИД Японии проигнорировал званый ужин в рамках G-20: при чем здесь Украина

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отказался от участия в официальном званом ужине глав министерств иностранных дел G20 в рамках их встречи на Бали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo News.
По словам японского правительственного чиновника, которого цитирует агентство, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси не присутствовал на нем в знак протеста против российской агрессии.
Как сообщалось, госсекретарь Энтони Блинкен не планирует отдельные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20.
Напомним, президент РФ Владимир Путин "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.
В свою очередь премьер Австралии Энтони Албенизи пообещал устроить Путину недружественный прием на саммите G20
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