Глава МЗС Японії домовився з США про співпрацю щодо стримування агресії РФ в Україні
В Японії підтвердили, що співпрацюватимуть зі США щодо стримування агресії Росії в Україні. Про це говорили держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
Під час зустрічі сторони обговорили низку питань, включаючи ситуацію в Україні. Глава МЗС Японії і Блінкен зобов'язалися співпрацювати, щоб стримати російську агресію.
"Вони зобов'язалися тісно співпрацювати, щоб стримати подальшу російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, Японія готова підтримати Європу в енергетичній кризі і поставляти газ на європейський ринок. Блінкен подякував главі МЗС Японії за цей крок.
"Держсекретар Блінкен подякував Японії за підтримку енергетичної безпеки Європи за допомогою поставок СПГ в регіон", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, сторони обговорили співпрацю країн з багатьох питань, пандемію коронавірусу, Клімат, запуск Північною Кореєю балістичних ракет.
Нагадаємо, що Японія може врятувати Європу від енергетичної кризи. Країна може постачати газ на європейський ринок у разі перебоїв із забезпеченням з боку РФ.