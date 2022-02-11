Глава МЗС Японії домовився з США про співпрацю щодо стримування агресії РФ в Україні

В Японії підтвердили, що співпрацюватимуть зі США щодо стримування агресії Росії в Україні. Про це говорили держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США .

Під час зустрічі сторони обговорили низку питань, включаючи ситуацію в Україні. Глава МЗС Японії і Блінкен зобов'язалися співпрацювати, щоб стримати російську агресію.

"Вони зобов'язалися тісно співпрацювати, щоб стримати подальшу російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Японія готова підтримати Європу в енергетичній кризі і поставляти газ на європейський ринок. Блінкен подякував главі МЗС Японії за цей крок.

"Держсекретар Блінкен подякував Японії за підтримку енергетичної безпеки Європи за допомогою поставок СПГ в регіон", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, сторони обговорили співпрацю країн з багатьох питань, пандемію коронавірусу, Клімат, запуск Північною Кореєю балістичних ракет.