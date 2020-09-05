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Глава МИД отреагировал на заявления Фокина: каждый имеет право на ошибку

Автор: РБК-Украина

Высказанные в интервью СМИ мнения заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина отличаются от его официальной позиции на заседаниях ТКГ. В интервью Фокин, очевидно, позволил себе выйти за рамки той позиции.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

Кулеба отметил, что высказывания Фокина вне ТКГ не являются официальной позицией Украины на переговорах по Донбассу.

"Каждый имеет право на ошибку. Давайте не будем сразу замахиваться топором. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, не допуская повторно таких ошибок", - добавил министр.

Напомним, недавно Фокин дал интервью изданию "Страна". Согласно опубликованному тексту интервью, Фокин высказался относительно необходимости проведения общей амнистии боевиков и предоставления особого статуса Донбассу для урегулирования ситуации. Эти слова Фокина вызвали негодование среди общественности и украинских политиков.

Позже представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш пояснил, что издание не опубликовало часть слов Фокина, где он уточняет, на кого именно должна распространяться амнистия.

Кроме того, РБК-Украина писало, что означают заявления Фокина по Донбассу.

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