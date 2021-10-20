Глава МИД Молдовы посетит Украину с рабочим визитом

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску посетит Украину с рабочим визитом. Его визит назначен на 21 и 22 октября.

В ходе визита Попеску и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут переговоры. В частности они обсудят реализацию договоренностей президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Маи Санду, увеличение объемов торговли, развитие пограничной инфраструктуры, противодействие общим вызовам, борьба с пандемией COVID.

Также министры уделят особое внимание теме евроинтеграции и дальнейшего взаимодействия в формате Ассоциированного трио.