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Глава МИД Молдовы посетит Украину с рабочим визитом

Автор: Валерия Полищук

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску посетит Украину с рабочим визитом. Его визит назначен на 21 и 22 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В ходе визита Попеску и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут переговоры. В частности они обсудят реализацию договоренностей президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Маи Санду, увеличение объемов торговли, развитие пограничной инфраструктуры, противодействие общим вызовам, борьба с пандемией COVID.

Также министры уделят особое внимание теме евроинтеграции и дальнейшего взаимодействия в формате Ассоциированного трио.

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МолдоваВизит в Украину