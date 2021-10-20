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Глава МЗС Молдови відвідає Україну з робочим візитом

Автор: Валерія Поліщук

Віце-прем'єр, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Микола Попеску відвідає Україну з робочим візитом. Його візит призначений на 21 і 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

В ході візиту Попеску і глава МЗС України Дмитро Кулеба проведуть переговори. Зокрема вони обговорять реалізацію домовленостей Президентів України та Молдови Володимира Зеленського та Маї Санду, збільшення обсягів торгівлі, розвиток прикордонної інфраструктури, протидію загальним викликам, боротьба з пандемією.

Також міністри приділять особливу увагу темі євроінтеграції та подальшої взаємодії у форматі асоційованого тріо.

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МолдоваВізит в Україну