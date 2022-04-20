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Глава МИД Ирландии в ООН призвал РФ согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня

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Среда 20 апреля 2022 06:21
Глава МИД Ирландии в ООН призвал РФ согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня Фото: Совет безопасности ООН (Neptuul / en.wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел и министр обороны Ирландии Саймон Ковени на заседании Совета безопасности ООН призвал Россию согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня в Украине, а также просит Совбез найти способ остановить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ирландский министр отметил, что недавно посетил Украину и лично видел разрушения в Буче и последствия зверств войск РФ.

В своем обращении к Совбезу он заявил, что "единственное оружие, которое у нас есть - это дипломатия, диалог, факты, коллективное руководство и, что наиболее важно, общая приверженность международному праву и Уставу ООН".

"Как это было 25 февраля, так есть и сегодня, это война выбора, и она может закончиться немедленно, если так решит президент Путин", - сказал Ковени.

Глава МИД Ирландии подчеркивает, что вместо того, чтобы стремиться к прекращению войны, он стал свидетелем возобновления и увеличения масштабов наступления российских войск на востоке Украины.

"Это безумие, и история рассудит очень сурово. Мы должны найти способ остановить эту войну, и этот Совет несет за это уникальную ответственность", - заявил Ковени.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Саймон Ковени посещал в Киев, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами, а также обсудить заявку нашей страны на членство в ЕС.

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