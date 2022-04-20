Глава МЗС Ірландії в ООН закликав РФ погодитись на негайне гуманітарне припинення вогню

Міністр закордонних справ і міністр оборони Ірландії Саймон Ковені на засіданні Ради Безпеки ООН закликав Росію погодитися на негайне гуманітарне припинення вогню в Україні, а також просить Радбез знайти спосіб зупинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Ірландський міністр зазначив, що нещодавно відвідав Україну та особисто бачив руйнування в Бучі й наслідки звірств військ РФ.

У своєму зверненні до Радбезу він заявив, що "єдина зброя, яку у нас є - це дипломатія, діалог, факти, колективне керівництво і, що найбільш важливо, загальна прихильність міжнародному праву і Статуту ООН".

"Як це було 25 лютого, так є і сьогодні, це війна вибору, і вона може закінчитися негайно, якщо так вирішить президент Путін", - сказав Ковені.

Глава МЗС Ірландії наголошує, що замість того, щоб прагнути до припинення війни, він став свідком відновлення і збільшення масштабів наступу російських військ на сході України.

"Це безумство, і історія розсудить дуже суворо. Ми повинні знайти спосіб зупинити цю війну, і ця Рада несе за це унікальну відповідальність", - заявив Ковені.