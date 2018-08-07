Глава МЗС Латвії заявив, що Україна і Грузія борються за безпеку Європи

Ринкевич сказав, що зараз Україна і Грузія відстоюють не тільки свою, але і "нашу" безпеку

Під час прес-конференції у Варшаві міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що зараз Україна і Грузія борються за незалежність і безпеку Європи. Про це повідомляє Польське Радіо.

Він заявив, що зараз Україна і Грузія відстоюють не тільки свою территориальною цілісність, але і "нашу" незалежність та безпеку.

"Те, що відбулося в Грузії в 2008 році, а потім в Україні, переконує нас в тому, що ми повинні робити все, щоб це не повторилося", - заявив глава МЗС Латвії.

З його слів, Європейський союз 10 років тому зробив велику помилку у зв'язку агресією РФ проти Грузії. Він додав, що "дуже важливо, щоб ми нагадали світові, що сталося 10 років тому, що міжнародне право і порядок були порушені".

Також Ринкевич заявив, що країни Балтії і Польща хочуть, щоб Грузія і Україна стали членами НАТО.

Нагадаємо, дипломати Польщі, країн Балтії та України відвідають Грузію з візитом солідарності. Візит дипломатів пов'язаний з 10-річчям російської агресії проти Грузії.