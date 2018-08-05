Дипломаты Польши, стран Балтии и Украины посетят Грузию с визитом солидарности

Визит дипломатов связан с 10-летием российской агрессии против Грузии

В десятую годовщину оккупации территории Грузии и агрессии со стороны Российской Федерации (РФ) с визитом солидарности в страну прибудут дипломаты Польши, стран Балтии и Украины. Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что дипломаты поедут в Грузию в понедельник, 6 августа. В частности, с визитом приибудуть глава польской дипломатии Яцек Чапутович, вице-премьер Украины Павел Розенко и министры иностранных дел Литвы Линас Линкявичус и Латвии - Эдгарс Ринкевичс.

По информации пресс-центра МИД Польши, во время двухдневного визита состоятся встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Мамукою Бахтадзе, а также главой грузинской дипломатии Давітом Залкаліані и другими политиками.

Поскольку визит связан с десятой годовщиной российской агрессии против Грузии, дипломаты также возложат цветы к памятнику павшим за единство Грузии и до памятника Леху Качиньскому в Тбилиси.

"Визит напоминает о визите поддержки, организован 12 августа 2008 года президентом Польши Лехом Качинским. В этом визите приняли участие президенты Эстонии, Литвы, Украины и премьер Латвии. Это отважное решение было принято тогда, когда в столице Грузии Тбилиси приближались российские танки", - написано в анонсе польского МИД.

"10 лет после начала российской агрессии против Грузии. Россия продолжает нарушать суверенитет Грузии, занимая 20% территории. Завтра вместе с коллегами едем в Тбилиси, чтобы выразить солидарность с грузинами", - написал в своем Twitter Линкявичус.

10y since russia's aggression against #Georgia. #Russia continues to violate Georgia's sovereignty, occupies 20% of its territory. Tomorrow together w colleagues J. #Czaputowicz, @edgarsrinkevics & Ukraine's DPM @RozenkoPavlo leaving to #Tbilisi to express solidarity w Georgians. pic.twitter.com/GVLRyhGbRk — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 5, 2018

Напомним, в Грузии 1 августа 2018 года, начались многонациональные военные учения 13-ти стран НАТО, в том числе, и Украины.