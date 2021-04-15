Глава МИД Латвии: РФ - единственная сторона конфликта, которая должна деэскалировать ситуацию
Российская Федерация является единственной стороной, которая должна снизить напряжение в конфликте с Украиной. Юридически и морально правда на стороне Киева.
Об этом сказал министр иностранных дело Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции в Киеве.
"Сейчас есть только одна сторона, которая должна деэскалировать свои действия. Это Российская Федерация", - сказал Ринкевичс.
Он отметил, что у Украины есть друзья и партнеры, которые могут поддержать ее.
"Украина права в юридическом и моральном планах. И мы настаивали на этом в международных организациях", - отметил латвийский министр.
Отметим, по данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.
Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что первой целью России является демонстрация силы России для увеличения давления на Украину, чтобы замедлить внутренние позитивные трансформации и препятствование реализации украинских евроатлантических стремлений.
Второй целью стягивания российских войск к украинским границам может быть подготовка к проведению наступательной операции регулярными силами России с крымского направления, чтобы решить проблему водоснабжения для оккупированного полуострова.
Также РФ, как предполагает министр, может прибегнуть к "грузинскому сценарию".