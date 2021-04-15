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Голова МЗС Латвії: РФ - єдина сторона конфлікту, яка має деескалювати ситуацію

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 12:02
Голова МЗС Латвії: РФ - єдина сторона конфлікту, яка має деескалювати ситуацію Фото: Едгарс Рінкевичс заявив, що правда на стороні України (facebook.com/edgars.rinkevics)
Автор: Андрій Василюк

Російська Федерація є єдиною стороною, яка має знизити напругу у конфлікті з Україною. Юридично і морально правда на стороні Києва.

Про це сказав міністр закордонних справа Латвії Едгарс Рінкевичс на прес-конференції в Києві.

"Наразі є лише одна сторона, яка має деескалювати свої дії. Це Російська Федерація", - сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що в України є друзі і партери, які можуть підтримати її.

"Україна права в юридичному і моральному планах. І ми наголошували на цьому в міжнародних організаціях", - зазначив латвійський міністр.

Зазначимо, за даними Міноборони України, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Поблизу східного кордону України вже перебувають понад 100 тисяч російських військових.

Міністр оборони України Андрій Таран вважає, що першою метою Росії є демонстрація сили Росії для збільшення тиску на Україну, щоб уповільнити внутрішні позитивні трансформації та перешкоджання реалізації українських євроатлантичних прагнень.

Другою метою стягування російських військ до українських кордонів може бути підготовка до проведення наступальної операції регулярними силами Росії з кримського напрямку, щоб розв'язувати проблему водопостачання для окупованого півострова.

Також РФ, як припускає міністр, може вдатися до "грузинського сценарію".

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