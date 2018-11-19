Клімкін їде з робочим візитом до Австрії

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

У Відні він візьме участь у міжнародній конференції щодо протидії антисемітизму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 20 та 21 листопада перебуватиме із робочим візитом у Австрії. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС.

У прес-службі зазначають, що у Відні відбудеться міжнародна конференція високого рівня з питань протидії антисемітизму та антисіонізму. Клімкін візьме участь у конфренції, зокрема, виступить під час панельної дискусії.

Окрім того, міністр проведе у столиці Австрії низку двосторонніх зустрічей.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц підтримав будівництво газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, він назвав "Північний потік-2" можливістю забезпечити енергетичну безпеку Європи через різні джерела і маршрути. У той же час Курц звернув увагу на необхідності збереження статусу транзитера для України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Австрія допоможе Україні у питаннях лісового господарства. Окрім того, посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер підкреслила, що Європейський союз і Австрія виступають за відміну мораторію на вивезення лісу-кругляку і проти введення мораторію на експорт з України інших видів деревини, оскільки це не тільки позбавляє Україну статті доходів, а й не відповідає нормам ВТО та протирічить Договору про асоціацію між Україною та ЄС.