Австрия готова предоставлять экспертную помощь Украине в вопросах лесного хозяйства, - посол

Фото: Гермине Поппеллер (УНИАН)

Посол подчеркнула, что ЕС и Австрия выступают за отмену моратория на вывоз леса-кругляка

Посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер заявила, что ее страна готова предоставлять экспертную помощь Украине в вопросах лесного хозяйства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, в парламенте состоялся круглый стол на тему "Международные аспекты коррупционных злоупотреблений при торговле украинской древесиной" с участием представителей комитета по иностранным делам, комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и общественной организации "Эрсайт".

"Чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер подчеркнула, что ее страна готова предоставлять экспертную помощь Украине, что касается лесного хозяйства, и это происходит уже сейчас", - сказано в сообщении.

Кроме того, она подчеркнула, что Европейский союз и Австрия выступают за отмену моратория на вывоз леса-кругляка и против введения моратория на экспорт из Украины других видов древесины, поскольку это не только лишает Украину статьи доходов, но и не соответствует нормам ВТО и противоречит Договору об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Для инвесторов важны четкие и прозрачные условия приобретения и экспорта украинской древесины. Поэтому мы приветствуем предложения о принятии нового законодательства в лесной отрасли", - сказала Поппеллер.

Напомним, Рада поддержала ранее ветированный законопроект №5495 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" с предложениями президента Петра Порошенко. В предложениях президент отмечал, что норма закона о запрете на 8 лет вывоза за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта древесины топливной (товарная позиция 4401100000 согласно УКТВЭД) не соответствует международным обязательствам Украины, взятым согласно протоколу о вступлении Украины во Всемирную организацию торговли, поэтому норму убрали из документа.

Как писало РБК-Украина ранее, глава правительства Владимир Гройсман анонсировал, что Кабинет министров на середину сентября подготовит отчет о контрабанде леса.