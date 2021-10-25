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Глава МИД Китая едет на встречу с делегацией правительства талибов

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Понедельник 25 октября 2021 13:35
Глава МИД Китая едет на встречу с делегацией правительства талибов Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Китая Ван И проведет встречу с делегацией правительства афганских талибов. Встреча пройдет в рамках его визита в Катар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что стороны обменяются мнениями о ситуации в Афганистане и темах, которые вызывают "общую озабоченность".

"Как традиционный дружественный сосед и партнер Афганистана, Китай всегда выступал за диалог и контакты для обеспечения позитивного развития ситуации в Афганистане", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

Отметим, правительство Афганистана было свергнуто в середине августа после того, как талибы заняли Кабул. Спустя несколько недель Китай одним из первых заявил, что будет поддерживать связь с представителями "Талибана".

Кроме того, Китай пообещал оказать Афганистану срочную помощь на 30 млн долларов.

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Талибан Китай Афганистан
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