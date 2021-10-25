Глава МЗС Китаю їде на зустріч з делегацією уряду талібів
Міністр закордонних справ Китаю Ван І проведе зустріч з делегацією уряду афганських талібів. Зустріч пройде в рамках його візиту до Катара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що сторони обміняються думками про ситуацію в Афганістані і теми, які викликають "загальну заклопотаність".
"Як традиційний дружній сусід і партнер Афганістану, Китай завжди виступав за діалог і контакти для забезпечення позитивного розвитку ситуації в Афганістані", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь.
Зазначимо, уряд Афганістану було повалено в середині серпня після того, як таліби зайняли Кабул. Через кілька тижнів Китай одним з перших заявив, що підтримуватиме зв'язок з представниками "Талібану".
Крім того, Китай пообіцяв надати Афганістану термінову допомогу на 30 млн доларів.