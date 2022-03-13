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Глава МИД Катара завтра посетит Москву: планирует обсудить Иран и Украину

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Вашингтон, Воскресенье 13 марта 2022 04:50
Глава МИД Катара завтра посетит Москву: планирует обсудить Иран и Украину Фото: министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани (twitter.com/andrevasiliev80)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани посетит Москву. Он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Среди тем переговоров - Иран и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Bloomberg Аннмари Хордерн.

Как сообщил ее источник, глава МИД Катара отправится в Москву завтра. Ожидается, что дипломат встретится с Лавровым.

"Он также потенциально может встретиться с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным. На повестке дня: Иран и Украина", - добавила Хордерн.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер встретился с Путиным и попытался его убедить в том, что войну в Украине следует остановить.

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