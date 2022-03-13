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Глава МЗС Катару завтра відвідає Москву: планує обговорити Іран і Україну

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Вашингтон, Неділя 13 березня 2022 04:50
Глава МЗС Катару завтра відвідає Москву: планує обговорити Іран і Україну Фото: міністр закордонних справ Катару Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тані (twitter.com/andrevasiliev80)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Катару Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тані відвідає Москву. Він зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Серед тем переговорів - Іран і Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Bloomberg Аннмарі Хордерн.

Як повідомило її джерело, глава МЗС Катару відправиться до Москви завтра. Очікується, що дипломат зустрінеться з Лавровим.

"Він також потенційно може зустрітися з президентом (РФ Володимиром - ред.) Путіним. На порядку денному: Іран і Україна", - додала Хордерн.

Нагадаємо, раніше колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер зустрівся з Путіним і спробував його переконати в тому, що війну в Україні слід зупинити.

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