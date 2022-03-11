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Экс-канцлер Германии Шредер встретился с Путиным, - Welt

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 15:23
Экс-канцлер Германии Шредер встретился с Путиным, - Welt Фото: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Пытался его убедить в том, что войну следует остановить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt.

Как отмечает издание Politico, встреча Шредера с Путиным состоялась после переговоров с украинским депутатом Рустемом Умеровым, который является членом делегации Украины на мирных переговорах с Россией.

Умеров, якобы, связался с исполнительным директором Ringier Марком Вальдером с просьбой передать Шредеру сообщение о том, что Украина хотела бы обратиться к нему.

Шредер, со своей стороны согласился и встретился в Стамбуле с украинской делегацией во главе с Умеровым.

Во время разговора депутат сказал Шредеру, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы он повлиял на Путина и попытался договориться с ним о прекращении войны. Также украинская сторона назвала несколько ключевых моментов, которые бы они хотели обсудить, речь идет именно о вступлении в НАТО, статусе Крыма и будущего Донбасса.

После переговоров Шредер обратился к человеку, который есть в близком окружении Путина и получил зеленый свет касаемо встречи.

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