Глава МИД Канады вызывает российского посла, чтобы показать фото из Бучи и Ирпеня

"Я поручила моему заместителю вызвать российского посла, чтобы ему были представлены снимки и подробные описания терактов в Буче и Ирпене", - пишет она.

Также министр сообщила журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, что Канада "очень обеспокоена тем, что произошло на выходных", передает Global News.

Жоли добавила, что российскому послу Олегу Степанову будут показаны фотографии произошедшего на окраине украинской столицы.

"В том, что мы видели в Буче, есть уровень бесчеловечности", - сказала глава канадского МИД.