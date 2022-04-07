Глава МЗС Канади викликає російського посла, щоб показати фото з Бучі та Ірпеня

"Я доручила моєму заступнику викликати російського посла, щоб йому були представлені знімки та докладні описи терактів в Бучі та Ірпені", - пише вона.

Також міністр повідомила журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, що Канада "дуже стурбована тим, що сталося на вихідних", передає Global News.

Жолі додала, що російському послу Олегу Степанову будуть показані фотографії того, що сталося на околиці української столиці.

"У тому, що ми бачили в Бучі, є рівень нелюдяності", - сказала глава канадського МЗС.