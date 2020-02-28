Глава МИД Канады посетит Украину

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань с 4 по 6 марта совершит рабочий визит в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.

В ходе визита Шампань встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко и обсудит связи между двумя странами, текущие угрозы безопасности и территориальной целостности Украины, а также поддержку экономических и демократических реформ в Украине.

Шампань также обсудит с Пристайко совместные шаги по реагированию на сбитие Ираном самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января текущего года.

Также глава МИД Канады посетит канадских военных, участвующих в операции UNIFIER в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове Львовской области.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп

Шампань заявил, что Иран обязан как можно быстрее обеспечить возможность расшифровки черных ящиков украинского самолета.

Кроме того, Украина настаивает на выплате компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы МАУ в соответствии с нормами международного права. До этого Тегеран предложил компенсацию в сумме 80 тыс. долларов за каждого погибшего.