Глава МИД Италии о высказываниях Медведева в адрес Запада: это прямая угроза

В Италии считают, что заявления замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о врагах России являются прямой угрозой в адрес Запада.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в комментарии изданию ANSA.
"Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России", - подчеркнул глава итальянского МИД.
По словам Ди Майо, такие высказывания никак не помогут диалогу и прекращению огня.
"Это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", - отметил министр.
Стоит заметить, что ранее Медведев высказался о странах Запада в своих соцсетях.
"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - писал он.
Напомним, ранее Медведев заявлял, что удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины будут нанесены, если Киев получит оружие определенного образца.
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