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Глава МИД Италии о высказываниях Медведева в адрес Запада: это прямая угроза

Фото: министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Италии считают, что заявления замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о врагах России являются прямой угрозой в адрес Запада.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в комментарии изданию ANSA.

"Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России", - подчеркнул глава итальянского МИД.

По словам Ди Майо, такие высказывания никак не помогут диалогу и прекращению огня.

"Это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", - отметил министр.

Стоит заметить, что ранее Медведев высказался о странах Запада в своих соцсетях.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - писал он.

Напомним, ранее Медведев заявлял, что удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины будут нанесены, если Киев получит оружие определенного образца.

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