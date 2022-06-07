Глава МИД Италии о высказываниях Медведева в адрес Запада: это прямая угроза

"Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России", - подчеркнул глава итальянского МИД.

По словам Ди Майо, такие высказывания никак не помогут диалогу и прекращению огня.

"Это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", - отметил министр.

Стоит заметить, что ранее Медведев высказался о странах Запада в своих соцсетях.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - писал он.