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Глава МИД Ирландии о войне в Украине: мы не можем оставаться нейтральными

Фото: министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени (facebook com SimonCoveney)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени заявил, что его страна не может соблюдать нейтралитет в войне России против Украины. Он заверил, что Ирландия поддерживает Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Ковени и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Несмотря на то, что Ирландия является нейтральной страной в военном плане, я хотел бы отметить, что мы не можем оставаться нейтральными в этой войне. И мы также не нейтральны в отношении будущего вашей страны", - заявил ирландский министр.

Напомним, Ирландия с 17 апреля закроет свои порты для российских судов.

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