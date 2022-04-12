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Ирландия закроет свои порты для российских судов с 17 апреля. Но есть исключения

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Вторник 12 апреля 2022 05:54
Ирландия закроет свои порты для российских судов с 17 апреля. Но есть исключения Фото: в порты Ирландии не будут пускать суда под флагом РФ (rte.ie)
Автор: Владимир Костырин

Министерство транспорта Ирландии издало директиву для всех портов и капитанов гаваней страны о запрете со следующего воскресенья, 17 апреля, входа судам, зарегистрированным в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTÉ.

Так, швартоваться в ирландских портах будет запрещено всем судам, яхтам и прогулочным судам, зарегистрированным под флагом России, а также любому такому судну, сменившему регистрацию судна с флага РФ на другое государство с 24 февраля - дня начала полномасштабной войны против Украины.

Соответствующее заявление является ответом на недавнее решение Евросоюза о введении санкций против российских судов и ограничении доступа для них в порты европейских государств-членов.

При этом стоит отметить, что директива предусматривает ряд исключений, в соответствии с которыми разрешается швартоваться судам, зарегистрированным в РФ. К ним относятся:

  • перевозки угля,
  • природного газа,
  • нефти и нефтепродуктов,
  • фармацевтической, медицинской и сельскохозяйственной продукции,
  • для гуманитарных целей,
  • в случае аварийно-спасательных ситуаций.

Прежде чем какое-либо судно будет допущено в порт при таких исключительных обстоятельствах, гавань должна сначала связаться с Департаментом транспорта для уточнения и получения разрешения.

Ограничения на российские перевозки в порты ЕС являются частью 5-го пакета санкций Европейского Союза против РФ в связи с ее войной против Украины, что вступают в силу в ЕС с воскресенья.

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