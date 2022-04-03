ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МЗС Греції очолить місію гуманітарної допомоги в Одесі

Новость на русском →
Афіни, Неділя 03 квітня 2022 11:32
Глава МЗС Греції очолить місію гуманітарної допомоги в Одесі Фото: глава МЗС Греції Нікос Дендіас (facebook.com/dendiasnikos)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас очолить місію гуманітарної допомоги в Одесі. Найближчим часом він прибуде в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Греції.

Дендіас пощастить гуманітарну допомогу, яка буде доставлена муніципальній владі Одеси.

Метою візиту, крім передачі допомоги, є створення постійного механізму розподілу гуманітарної допомоги, зустріч з членами грецької громади.

Також він має намір відновити роботу Генерального консульства Греції в Одесі, а також відвідати і оцінити стану об'єктів, нерозривно пов'язаних з грецькою історією, таких як Музей товариства дружби.

Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція Війна Росії проти України Одеса
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою