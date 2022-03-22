Глава МИД Греции лично сопроводит гуманитарную миссию в Мариуполь

Дендиас отметил, что приоритетом Греции является защита мирных жителей и этнических греков, проживающих в Мариуполе.

Также он отметил, что уже сообщил украинским и российским властям о гуманитарной миссии.

"Я намерен лично возглавить эту помощь", - сказал он.

По его словам, он также координирует свою деятельность с Красным Крестом.

Отмечается, что Мариуполь, город с населением более 400 000 до войны, исторически имел значительное население этнических греков. Сообщается, по меньшей мере 10 этнических греков погибли и несколько получили ранения после того, как Россия начала войну.

Кроме того, греческое правительство сообщает, что более 150 граждан Греции, экипажей судов и этнических греков были эвакуированы из региона.