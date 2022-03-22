UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Греции лично сопроводит гуманитарную миссию в Мариуполь

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас (facebook.com.dendiasnikos)
Автор: Татьяна Самарук

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас рассказал, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь. Он отметил, что там проживают тысячи этнических греков и город сейчас окружен российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Дендиас отметил, что приоритетом Греции является защита мирных жителей и этнических греков, проживающих в Мариуполе.

Также он отметил, что уже сообщил украинским и российским властям о гуманитарной миссии.

"Я намерен лично возглавить эту помощь", - сказал он.

По его словам, он также координирует свою деятельность с Красным Крестом.

Отмечается, что Мариуполь, город с населением более 400 000 до войны, исторически имел значительное население этнических греков. Сообщается, по меньшей мере 10 этнических греков погибли и несколько получили ранения после того, как Россия начала войну.

Кроме того, греческое правительство сообщает, что более 150 граждан Греции, экипажей судов и этнических греков были эвакуированы из региона.

Ранее мы сообщали, что Греция заберет из Польши до 30 тысяч украинских беженцев.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 27-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольГрецияВойна в УкраинеВторжение России в Украину