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Глава МИД Германии о вступлении Украины в ЕС: это нельзя осуществить за несколько месяцев

Автор: Наталья Юрченко

Глава МИД Германии Анналена Бербок засомневалась в том, что Украина сможет в ускоренном порядке стать членом Европейского союза. Она считает, что этого не случится в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию МИД Германии.

"Это нельзя осуществить за несколько месяцев", - заявила Анналена Бербок, комментируя требование Владимира Зеленского о вступление Украины в ЕС по спецпроцедуре.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз касательно вопроса присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства.

Ранее Словакия инициировала специальную процедуру присоединения Украины к ЕС.

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