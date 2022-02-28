Глава МИД Германии о вступлении Украины в ЕС: это нельзя осуществить за несколько месяцев

Глава МИД Германии Анналена Бербок засомневалась в том, что Украина сможет в ускоренном порядке стать членом Европейского союза. Она считает, что этого не случится в течение нескольких месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию МИД Германии.
"Это нельзя осуществить за несколько месяцев", - заявила Анналена Бербок, комментируя требование Владимира Зеленского о вступление Украины в ЕС по спецпроцедуре.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз касательно вопроса присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства.
Ранее Словакия инициировала специальную процедуру присоединения Украины к ЕС.