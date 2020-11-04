Глава МИД Германии снова ушел на карантин

Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ушел на карантин после того, как у одного из членов иностранной делегации, посещавшей Берлин, был выявлен коронавирус. Также на самоизоляцию ушли и другие сотрудники внешнеполитического ведомства.

Об этом сообщает Bild.

Так, на карантин ушел государственный министр по делам Европы в Министерстве иностранных дел Германии Михаэль Рот.

Отмечается, что первый ПЦР-тест, который сдал Маас, был отрицательным.

Напомним, 23 сентября стало известно, что Хайко Маас ушел на карантин из-за того, что у одного из его охранников подтвердили заражение коронавирусом.

Кроме того, в марте на самоизоляции была канцлер Германии Ангела Меркель, после того, как у врача, который делал ей прививку, подтвердили коронавирус.

Добавим, что министр юстиции Дании Ник Хеккеруп заразился коронавирусом. После этого правительство страны перешло на дистанционную работу.

Ранее сообщалось, что ранее все члены правительства Ирландии пошли на самоизоляцию из-за того, что у министра здравоохранения Стефена Доннели подозрение на COVID-19.