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Глава МЗС Німеччини знову пішов на карантин

Берлін, Середа 04 листопада 2020 19:50
Глава МЗС Німеччини знову пішов на карантин
Фото: Гайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас пішов на карантин після того, як в одного з членів іноземної делегації, яка відвідувала Берлін, був виявлений коронавірус. Також на самоізоляцію пішли і інші співробітники зовнішньополітичного відомства.

Про це повідомляє Bild.

Так, на карантин пішов державний міністр у справах Європи у Міністерстві закордонних справ Німеччини Міхаель Рот.

Відзначається, що перший ПЛР-тест, який здав Маас, був негативним.

Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що Гайко Маас пішов на карантин з-за того, що в одного з його охоронців підтвердили зараження коронавірусом.

Крім того, у березні на самоізоляції була канцлер Німеччини Ангела Меркель, після того, як у лікаря, який робив їй щеплення, підтвердили коронавірус.

Додамо, що міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп заразився коронавірусом. Після цього уряд країни перейшло на дистанційну роботу.

Раніше повідомлялося, що раніше всі члени уряду Ірландії пішли на самоізоляцію з-за того, що у міністра охорони здоров'я Стефена Доннели підозра на COVID-19.

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Новини України В світі Гайко МаасМИД Германиикарантин

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