Глава МИД Германии сожалеет, что Запад не может вмешаться в войну для защиты населения

"Я бы хотела, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из спорных районов Украины. Но мы не можем этого обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военным путем", - заявила она.

Именно поэтому она также должна была "четко заявить", что режим бесполетных зон введен не будет, пояснила министр иностранных дел.

"Хорошая внешняя политика также означает сохранение холодной головы, даже когда ваше сердце пылает. Приходится мириться с тем, что ты ничего не можешь сделать - такова порой жестокость внешней политики", - добавила она.

Бербок назвала одним из "худших моментов" своей работы на посту главы МИД момент, когда она увидела фотографии расстрелянных детей во время своего визита в Украину.

"Это говорит о том, что с этим Путиным сейчас невозможно вести переговоры. Он стремится к истреблению. Даже детей", - подчеркнула глава МИД Германии.