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Глава МЗС Німеччини шкодує, що Захід не може втрутитися у війну для захисту населення

Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок шкодує, що Захід не може здійснити військове втручання у війну в Україні для захисту цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Я б хотіла, наприклад, пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори зі спірних районів України. Але ми не можемо цього забезпечити. Така обіцянка має бути підкріплена військовим шляхом", - заявила вона.

Саме тому вона також повинна була "чітко заявити", що режим безпольотних зон введений не буде, пояснила міністр закордонних справ.

"Хороша зовнішня політика також означає збереження холодної голови, навіть коли ваше серце палає. Доводиться миритися з тим, що ти нічого не можеш зробити - така часом жорстокість зовнішньої політики", - додала вона.

Бербок назвала одним з "найгірших моментів" своєї роботи на посаді глави МЗС момент, коли вона побачила фотографії розстріляних дітей під час свого візиту в Україну.

"Це говорить про те, що з цим Путіним зараз неможливо вести переговори. Він прагне до винищення. Навіть дітей", - підкреслила глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Їх вже обговорюють в рамках G7.

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