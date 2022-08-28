UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Германии считает, что самым быстрым путем к перемирию будет решение Путина

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Россия могут достичь перемирия. Для этого нужно желание главы Кремля Владимира Путина остановить бомбардировки.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию BILD.

Она подчеркнула, что кратчайшим путем к перемирию было бы желание самого Путина остановить войну.

"Очень просто: когда Путин наконец прекратит бомбардировки невинных людей и выведет свои танки. Путин мог отдать приказ в любой момент", - заявила Бербок.

При этом глава МИД Германии считает, что война в Украине - это война главы Кремля, а не россиян. Политику Путина она назвала "недемократичной".

"В демократии уже давно было восстание против этой войны, которая вредит его собственному народу. Однако тех, кто выступает против, притесняют, арестовывают, сажают в тюрьму, уже много лет", - сказала министр.

Бербок поддержала желание Украины вернуть все оккупированные территории, включая Крым, поскольку "аннексию 2014-го года, которая нарушает международное право, мир не признал".

Напомним, Бербок подчеркнула, что Германия готова поддерживать Украину годами, и объяснила задержки в поставках оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияРоссийская ФедерацияУкраинаВойна России против УкраиныВладимир Путин