Глава МИД Германии призвал ЕС не допустить дальнейшую дестабилизацию в Ливане

Фото: взрыв в Бейруте (twitter.com ajplus)

Маас считает, что страна не справится в одиночку

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас предостерег от дестабилизации обстановки в Ливане. Заявление связано с масштабными взрывами в Бейруте.

Об этом собщает DW.

По словам Мааса, кризис в ближневосточной стране недопустимо использовать для того, чтобы "распахнуть двери иностранному влиянию".

Он добавил, что катастрофические последствия взрывов в порту Бейрута несут "высокий риск" дальнейшей дестабилизации республики.

"Ни одна страна не способна справиться с подобной катастрофой в одиночку", - подчеркнул он.

Одновременно Мас призвал обдумать на международном и европейском уровнях способы дальнейшей помощи Ливану.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте прозвучали мощные взрывы. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось.

Жертвами взрыва в ливанской столице стали 157 человек, еще около 5 тысяч получили ранения.