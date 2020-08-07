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Глава МИД Германии призвал ЕС не допустить дальнейшую дестабилизацию в Ливане

Бейрут, Пятница 07 августа 2020 06:42
Глава МИД Германии призвал ЕС не допустить дальнейшую дестабилизацию в Ливане
Фото: взрыв в Бейруте (twitter.com ajplus)
Автор: Инна Собора

Маас считает, что страна не справится в одиночку

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас предостерег от дестабилизации обстановки в Ливане. Заявление связано с масштабными взрывами в Бейруте.

Об этом собщает DW.

По словам Мааса, кризис в ближневосточной стране недопустимо использовать для того, чтобы "распахнуть двери иностранному влиянию".

Он добавил, что катастрофические последствия взрывов в порту Бейрута несут "высокий риск" дальнейшей дестабилизации республики.

"Ни одна страна не способна справиться с подобной катастрофой в одиночку", - подчеркнул он.

Одновременно Мас призвал обдумать на международном и европейском уровнях способы дальнейшей помощи Ливану.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте прозвучали мощные взрывы. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось.

Жертвами взрыва в ливанской столице стали 157 человек, еще около 5 тысяч получили ранения.

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