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Глава МЗС Німеччини привітав новорічне перемир'я на Донбасі

Новини » Політика    27.12.2018 - 19:27
Глава МЗС Німеччини привітав новорічне перемир'я на Донбасі
Фото: Хайко Маас (facebook.com/heiko.maas.98)

Хайко Маас заявив, що перемир'я слід дотримуватися в довгостроковій перспективі

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас у четвер, 27 грудня, привітав домовленості про новорічному перемир'я на Донбасі і закликав до подальших кроків у сфері гуманітарного забезпечення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

За його словами, перемир'я на Донбасі слід дотримуватися в довгостроковій перспективі.

"Добре, що сторони конфлікту на сході України домовилися про зимове перемир'я. Його слід дотримуватися в довгостроковій перспективі. Виступаємо за подальші гуманітарні кроки, щоб саме в зимові місяці зменшити страждання людей", - наводить його слова прес-служба зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, сьогодні учасники тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції домовилися про перемир'я на Донбасі з 29 грудня.

Представник України в ТКГ Євген Марчук заявив, що на сьогоднішньому засіданні в режимі відеоконференції обговорювалася пропозиція України, яка була внесена ще на минулому засіданні ТКГ в Миснке про введення режиму тиші. Зокрема, перемир'я починається з 00:01 на 29 грудня. Марчук зазначив, що Україні вдалося досягти домовленості про перемир'я на Донбасі.

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